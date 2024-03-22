Правила выбора топлива для вашего авто: что говорят эксперты и как не потерять на расходах

Эксперты: какое топливо лучше использовать для вашего автомобиля

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Многие автолюбители задаются вопросом о замене 95-го бензина топливом с более низким октановым числом. Эксперты издания "Российская газета" рекомендуют придерживаться рекомендаций автопроизводителя и использовать тот вид топлива, который указан для конкретной модели.

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Хотя для некоторых моделей, таких как Lada Granta, Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Rio и некоторых китайских автомобилей, допустимо использование 92-го бензина. Смешивание бензина разных марок также не рекомендуется, так как это может привести к плохим характеристикам топлива и ухудшению работы двигателя.