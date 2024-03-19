"Москвич 3" выходит на первое место среди самых доступных авто

"Москвич 3" стал самым доступным кроссовером на рынке России

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Если Hyundai Creta под маркой Solaris был отмечен крайне высоким ценником, по крайней мере, в соответствии с ценами, предлагаемыми дилерами, то, согласно информации из Telegram-канала No Limits, "Москвич 3" выделяется как наиболее доступное предложение на своем рынке. Однако всегда есть особенности.

Фото: Илья Панфёров/ Pravda.ru

В начале весны множество щедрых дилеров представили рекордные скидки на топ-модели, снижая цены практически на 1 миллион рублей. "Москвич" также последовал этому примеру и значительно снизил цены, что привело "Москвич 3" к лидерству среди конкурентов по доступности, с ценой от 1,59 миллиона рублей. Это заметно ниже, чем стоимость Livan X3 Pro, который позиционировался как "народный" автомобиль с ценой от 1,89 миллиона рублей.

Щедрость предложений от дилеров объясняется просто: склады заполнены автомобилями прошлого года выпуска. Таким образом, цена на "Москвич 3" в 1,59 миллиона рублей соответствует базовой версии "Стандарт" с механической коробкой передач, собранным в прошлом году.