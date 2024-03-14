Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
МО РФ: ВСУ потеряли 195 человек при попытке прорваться в Белгородскую область
Тренер одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко не вернулся на Украину
В разговоре с Pravda.Ru эксперт оценил присутствие частных компаний в сфере дорожной фотовидеофиксации

Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах

1:38
Авто

Глава движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в беседе с Pravda. Ru оценил идею запретить частным фирмам устанавливать дорожные камеры. Такое предложение накануне озвучил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Фото: photosforfree.de/ by Rolf van Melis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Как отметил Лысаков, если компания работает по закону и по существующим стандартам, заботится о своей репутации, ничего плохого в её присутствии на этом рынке нет. При этом эксперт отметил, что знает о случаях, когда чиновники, заинтересованные в увеличении поступления "штрафных денег" в бюджет, просили сотрудников частных или госкомпаний "подкрутить" камеры ради роста нарушений.

— Такие случаи были. Мне об этом говорили напрямую. Попросили подкрутить камеру на несколько километров — на 3-5 км/ч, чтобы она превышала скорость. Ты едешь 80 км/ч, а она показывает 83 км/ч — всё, у тебя штраф. Или ты едешь 60 км/ч, а разрешено 40 км/ч, она показывает 63 км/ч. То есть, увеличить количество штрафников искусственным образом путём передергивания, путём манипуляций, — отметил общественный деятель.

При этом Вячеслав Лысаков отметил, что тема о снижении числа камер на дорогах и запрете работать в этой сфере частным компаниям может найти отклик у автовладельцев, но не факт, что всё это будет осуществлено законодательно.

Напомним, ранее глава движения "Свобода выбора" прокомментировал предложение снизить количество камер фотовидеофиксации на российских дорогах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Последние материалы
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Как резкая оттепель может испортить автомобиль
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
МО РФ: ВСУ потеряли 195 человек при попытке прорваться в Белгородскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников