В разговоре с Pravda.Ru эксперт оценил присутствие частных компаний в сфере дорожной фотовидеофиксации

Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах

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Глава движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в беседе с Pravda. Ru оценил идею запретить частным фирмам устанавливать дорожные камеры. Такое предложение накануне озвучил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Фото: photosforfree.de/ by Rolf van Melis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Как отметил Лысаков, если компания работает по закону и по существующим стандартам, заботится о своей репутации, ничего плохого в её присутствии на этом рынке нет. При этом эксперт отметил, что знает о случаях, когда чиновники, заинтересованные в увеличении поступления "штрафных денег" в бюджет, просили сотрудников частных или госкомпаний "подкрутить" камеры ради роста нарушений.

— Такие случаи были. Мне об этом говорили напрямую. Попросили подкрутить камеру на несколько километров — на 3-5 км/ч, чтобы она превышала скорость. Ты едешь 80 км/ч, а она показывает 83 км/ч — всё, у тебя штраф. Или ты едешь 60 км/ч, а разрешено 40 км/ч, она показывает 63 км/ч. То есть, увеличить количество штрафников искусственным образом путём передергивания, путём манипуляций, — отметил общественный деятель.

При этом Вячеслав Лысаков отметил, что тема о снижении числа камер на дорогах и запрете работать в этой сфере частным компаниям может найти отклик у автовладельцев, но не факт, что всё это будет осуществлено законодательно.

Напомним, ранее глава движения "Свобода выбора" прокомментировал предложение снизить количество камер фотовидеофиксации на российских дорогах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.