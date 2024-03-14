Общественный деятель и экс-депутат Госдумы в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал призыв представителя ЛДПР провести ревизию дорожных камер

Эксперт оценил идею сократить количество дорожных камер в России

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Глава движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков прокомментировал слова депутата Ярослава Нилова о сокращении дорожных камер. Своё мнение Лысаков озвучил в беседе с Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нилов, в частности, утверждает, что можно без ущерба для безопасности убрать 70% камер с дорог. Лысаков же считает, что упор надо делать не на сокращение фиксирующих устройств, а на упорядочивание их работы.

Система фото- и видеорегистрации изначально задумывалась как средство профилактики нарушений правил дорожного движения, напомнил эксперт. Это был стимул для того, чтобы водители не нарушали ПДД, которые написаны кровью и до сих пор. приводят к множеству жертв. Система должна была профилактировать неправильное поведение на дороге, но, к сожалению, за очень короткое время стала средством пополнения в региональные бюджеты, заявил глава "Свободы выбора".

— Штрафы, которые собирают с камер, пополняют региональные бюджеты и карманы некоторых чиновников. Зачастую конкурсы проводятся нечестно, "свои" компании обеспечиваются работой и не всегда эти камеры корректно работают, потому что там ещё отдельная история — их сертификация, — сказал Вячеслав Лысаков.

Лысаков добавил, что деньги с штрафов идут на пополнение доходной части бюджета, и чиновники могут заранее планировать, сколько таких средств собрать, хотя власти должны быть заинтересованы в снижении ДТП. Поэтому для увеличения числа штрафов камеры расставляются на хороших трассах с хорошим освещением, либо ставятся ограничения скорости, ничем абсолютно необъяснимые и не соответствующие ни ПДД, ни федеральным законам.

— Надо добиваться того, чтобы камеры работали в соответствии со стандартами, которые ещё не до конца выработались, в соответствии с регламентом, чтобы их не было на каждом километре по 2-3-4 штуки. Потому что ты проехал, например, с превышением скорости, да, это неправильно, согласен, но могут вам прийти 2 и 3 штрафа с одного отрезка пути, — указал общественник.

Камеры, установленные на обочинах дорог, и вовсе могут показывать неправильные результаты, например, из-за сильного ветра. Поэтому дело не в количестве приборов фиксации, а в том, чтобы они были расставлены правильно на опасных участках, а не на чистых широких дорогах, добавил глава движения "Свобода выбора".