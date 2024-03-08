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Сенсация от Jeep: грандиозное возвращение к прошлому и будущему на Пасхальном Джип Сафари

Jeep готовится к возвращению к истокам: что ожидать на 58-м Пасхальном Джип Сафари

1:26
Авто

Компания Jeep готовится к 58-му Пасхальному Джип Сафари в Моабе, штат Юта, позже в этом месяце. На страницах Instagram* и Facebook* появились загадочные намёки на то, что ждёт участников мероприятия. Ответственный менеджер Крис Писцителли упомянул темы, связанные с отсылками к прошлому и будущему, а также с натурами и духом буйства Wranglers прошлых лет.

Jeep готовится к возвращению к истокам: что ожидать на 58-м Пасхальном Джип Сафари
Фото: www.renderhub. com/squir/jeep-grand-cherokee-srt-2016-vray

По его словам, ожидается несколько модифицированных версий Wrangler, Gladiator, а также, вероятно, Grand Cherokee или Grand Wagoneer. Одним из главных признаков предстоящего события станет яркая цветовая гамма. Изображения, опубликованные на страницах компании, намекают на это. Возможно, один из анонсированных автомобилей будет использовать электромобильную технологию для питания различных аксессуаров.

Второе изображение показывает версию Wrangler 392 в ярко-красном цвете с белой полосой по кузову и массивными колесами. Третья картинка изображает внедорожник в ярком оранжевом цвете, с надписью "EVO" на защитном кожухе и массивным обвесом. Ожидается, что новые дизайнерские решения и технологии будут представлены в рамках мероприятия, которое пройдет с 23 по 31 марта.

* Заблокированы в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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