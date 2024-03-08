Больше мощности и дальности: Audi выпускает обновленную версию электрического кроссовера Q4 E-Tron

Audi обновит электрический кроссовер Q4 E-Tron с середины 2024 года

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Audi решает не ждать нового модельного года и представляет обновленную версию электрического кроссовера Q4 E-Tron уже в середине 2024 года. Автомобиль получает увеличенную мощность и дальность хода, благодаря оптимизации зарядной системы и установке нового заднего электромотора.

Фото: сайт Audi

Эти изменения позволяют кроссоверу Q4 E-Tron достигать максимальной мощности 335 лошадиных сил и преодолевать отметку 60 миль в час за 5 секунд. Обновленная модель также обещает увеличение дальности хода до 258 миль по стандарту EPA.

Помимо этого, Audi улучшила реакцию на рулевое управление и настроила подвеску для более высокой производительности без ущерба для комфорта. Обновленная версия доступна как стандартный Q4, так и спортивно-выглядящая модель Sportback. Цены на обновленные модели начинаются с $56,395 для базовой комплектации Q4 E-Tron и $59,395 для Sportback.