3 важных факта о бензине АИ-100, о которых вам стоит узнать

Бензин АИ-100: что нужно знать автомобилистам

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Эксперт Михаил Колодочкин из журнала "За рулём" выделил три ключевых факта о бензине АИ-100, который стал популярным среди российских автомобилистов:

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Не следует сравнивать высокооктановое топливо с крепостью алкогольных напитков или калорийностью пищи, так как более высокое октановое число не всегда означает лучшее качество бензина.

Октановое число отражает степень устойчивости топлива к детонации в цилиндрах двигателя.

Бензин АИ-100 является модернизированной версией предыдущего АИ-98, не увеличивая нагрузку на двигатель, но снижая концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, что делает его более экологически чистым.

Также, возникновение запаха бензина в салоне автомобиля может быть связано с различными причинами, такими как поломка катализатора, утечка топлива, состояние бензонасоса, свечей, абсорбера и форсунок.