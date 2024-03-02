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3 важных факта о бензине АИ-100, о которых вам стоит узнать

Бензин АИ-100: что нужно знать автомобилистам

0:55
Авто

Эксперт Михаил Колодочкин из журнала "За рулём" выделил три ключевых факта о бензине АИ-100, который стал популярным среди российских автомобилистов:

Бензин АИ-100: что нужно знать автомобилистам
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0
  • Не следует сравнивать высокооктановое топливо с крепостью алкогольных напитков или калорийностью пищи, так как более высокое октановое число не всегда означает лучшее качество бензина.
  • Октановое число отражает степень устойчивости топлива к детонации в цилиндрах двигателя.
  • Бензин АИ-100 является модернизированной версией предыдущего АИ-98, не увеличивая нагрузку на двигатель, но снижая концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, что делает его более экологически чистым.

Также, возникновение запаха бензина в салоне автомобиля может быть связано с различными причинами, такими как поломка катализатора, утечка топлива, состояние бензонасоса, свечей, абсорбера и форсунок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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