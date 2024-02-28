Кофе может привестик обратному эффекту: почему его с осторожностью пьют перед ночноцй поездкой опытные водители

Распространенная ошибка водителей во время дальних поездок: от какого действия желательно отказаться

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Перед тем как отправиться в дальнюю поездку, которая займет более 10 часов, многие водители выражают уверенность в своих способностях. Некоторые из них предпочитают преодолевать значительные расстояния без длительных остановок. В результате возникает ситуация, когда водитель управляет автомобилем в ночное время.

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Однако если человек давно не привык к таким условиям, рисковать не стоит: существует вероятность, что он заснет за рулем. Поэтому лучше отказаться от ночного вождения и разбить длинный маршрут на несколько этапов с периодическими перерывами для отдыха.

Если по какой-то причине приходится садиться за руль в ночное время, необходимо внимательно следить за своим состоянием. Если водитель почувствует, что начинает дремать, необходимо остановиться на обочине.

Что не следует делать перед началом поездки? Некоторые водители убеждены, что они не уснут за рулем, если выпьют кофе или энергетический напиток перед поездкой. Однако такой подход не всегда приносит пользу. Иногда он вызывает противоположный эффект — усиление сонливости. Более того, избыток кофеина может привести к учащенному сердцебиению и ухудшению самочувствия.