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Касается не всех машин: автоэксперт рассказал, какие автомобили вырастут в цене с 1 апреля

Автоэксперт Кадаков рассказал, что с 1 апреля увеличатся в цене машины, ввезённые из стран ЕАЭС

1:47
Авто

С 1 апреля 2024 года цены на импортные автомобили в России подорожают из-за изменений в налогах и сборах, связанных с учётом занижения таможенной стоимости машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в канале кабинета министров в Telegram.

Автоэксперт Кадаков рассказал, что с 1 апреля увеличатся в цене машины, ввезённые из стран ЕАЭС
Фото: openverse by mjaniec is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков пояснил, что это изменение затронет только те машины, которые ввозятся через параллельный импорт. Он представляет собой ввоз автомобилей юридическими лицами для дальнейшей продажи третьим лицам.

Кадаков отметил, что сейчас запрещено параллельно ввозить в Россию китайские автомобили, а с недавних пор — и электромобили и гибриды. Однако физическим лицам разрешено это делать альтернативными путями. В этом случае оформляется специальный документ, подтверждающий безопасность конструкции транспортного средства.

"Можно ввезти любой автомобиль. И конечно, не запрещён параллельный импорт BMW, Mercedes, Toyota и так далее. Сам по себе параллельный импорт не умрёт", — сообщил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Изменения также касаются цифрового контроля за оборотом товаров внутри Евразийского экономического союза, в частности, за движением автомобилей. Это направлено на предотвращение ввоза машин с заниженной таможенной стоимостью, что может привести к уплате недостающих пошлин.

Согласно Кадакову, в случае полной уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора альтернативные поставки могут подорожать на 20-30%.

"Но это касается не всех автомобилей — именно машин, которые ввозят альтернативными, параллельными путями", — объяснил автоэксперт.

1 апреля 2024 параллельный импорт
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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