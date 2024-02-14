Эксперты разоблачают: как не купить "ломаный" автомобиль

Как распознать проблемы с мотором при покупке подержанного автомобиля: советы экспертов

0:35 Your browser does not support the audio element. Авто

При поиске подержанного автомобиля важно уметь распознавать проблемы с двигателем. Эксперты "Российской газеты" делятся признаками дефектного или некачественно отремонтированного мотора.

Они указывают на различные признаки капремонта, такие как вымытое подкапотное пространство, состояние герметика, повреждения на болтах фиксации ГБЦ и наличие белой эмульсии под пробкой заливной горловины для масла.

Эксперты также предупреждают о возможных проблемах, связанных с цветом выхлопа и дымом, который может указывать на утечку жидкости или проблемы с прокладкой ГБЦ.