Туристический бум в Калуге: рост посещаемости на 16% в 2024 году

Более 350 тысяч туристов приняла Калуга с начала года

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем году количество туристов в Калуге увеличилось на 16%. Согласно информации от управления экономики и имущественных отношений, в течение первых четырёх месяцев город принял 352,5 тысячи посетителей.

Фото: flickr.com by Бенсон Куа is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В муниципальной администрации считают, что рост турпотока стал следствием активной рекламы гостеприимства региона.

Текущая маркетинговая кампания охватывает Москву, Рязань, Тверь, Ессентуки, Липецк, Орёл и также проводится в аэропортах городов, имеющих прямое авиасообщение с Калугой.