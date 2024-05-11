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Туристический бум в Калуге: рост посещаемости на 16% в 2024 году

Более 350 тысяч туристов приняла Калуга с начала года

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Туризм

В текущем году количество туристов в Калуге увеличилось на 16%. Согласно информации от управления экономики и имущественных отношений, в течение первых четырёх месяцев город принял 352,5 тысячи посетителей.

Более 350 тысяч туристов приняла Калуга с начала года
Фото: flickr.com by Бенсон Куа is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В муниципальной администрации считают, что рост турпотока стал следствием активной рекламы гостеприимства региона.

Текущая маркетинговая кампания охватывает Москву, Рязань, Тверь, Ессентуки, Липецк, Орёл и также проводится в аэропортах городов, имеющих прямое авиасообщение с Калугой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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