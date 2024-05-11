В текущем году количество туристов в Калуге увеличилось на 16%. Согласно информации от управления экономики и имущественных отношений, в течение первых четырёх месяцев город принял 352,5 тысячи посетителей.
В муниципальной администрации считают, что рост турпотока стал следствием активной рекламы гостеприимства региона.
Текущая маркетинговая кампания охватывает Москву, Рязань, Тверь, Ессентуки, Липецк, Орёл и также проводится в аэропортах городов, имеющих прямое авиасообщение с Калугой.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.