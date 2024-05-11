Избавление от гиперпигментации, перхоти и прыщей: как алоэ помогает в уходе за кожей

Алоэ: универсальное средство для кожи от гиперпигментации до увлажнения

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В многих домах выращивается алоэ, и его сочная мякоть часто используется для различных целей, от лечения ожогов до ухода за кожей. Косметолог Арина Дурова объясняет, что алоэ содержит богатый гель с более чем 2002 активными соединениями, включая витамины, минералы и аминокислоты, что делает его эффективным средством для ухода за кожей.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Этот растительный компонент может помочь избавиться от темных пятен на коже благодаря содержанию алоэзина. Кроме того, алоэ увлажняет кожу за счет содержащейся в нем воды и сахаров, таких как мукополисахариды, что делает его эффективным средством для увлажнения кожи. Маска на основе алоэ также может помочь укрепить волосяные фолликулы, снять раздражение и улучшить общее состояние кожи головы.

Кроме того, регулярное применение алоэ может помочь предотвратить раннее появление признаков старения кожи, таких как тонкие линии и морщины, благодаря стимуляции процессов выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина.



