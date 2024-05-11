В многих домах выращивается алоэ, и его сочная мякоть часто используется для различных целей, от лечения ожогов до ухода за кожей. Косметолог Арина Дурова объясняет, что алоэ содержит богатый гель с более чем 2002 активными соединениями, включая витамины, минералы и аминокислоты, что делает его эффективным средством для ухода за кожей.
Этот растительный компонент может помочь избавиться от темных пятен на коже благодаря содержанию алоэзина. Кроме того, алоэ увлажняет кожу за счет содержащейся в нем воды и сахаров, таких как мукополисахариды, что делает его эффективным средством для увлажнения кожи. Маска на основе алоэ также может помочь укрепить волосяные фолликулы, снять раздражение и улучшить общее состояние кожи головы.
Кроме того, регулярное применение алоэ может помочь предотвратить раннее появление признаков старения кожи, таких как тонкие линии и морщины, благодаря стимуляции процессов выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.