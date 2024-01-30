Зимние приключения: основные инструменты, чтобы вытащить машину из сугроба

"За рулем" назвал четыре вещи, которые точно вытащат авто из снега

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Зимой, особенно в период снегопадов, часто можно заметить автомобили, выбившиеся с дороги и оказавшиеся на обочине. Причиной таких инцидентов может быть изношенная резина или несезонная шина. Однако наиболее распространенной причиной является неправильный стиль вождения.

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В случае, если ситуация обходится без серьезных последствий, то есть без пострадавших и повреждений автомобиля, по крайней мере, в части его ходовой части, водителю остается только освободить машину из сугроба и продолжить движение, соблюдая особую осторожность. Какие инструменты могут пригодиться для этого?

Лопата

Современные водители все чаще оснащают свои автомобили зимой снегоуборочными лопатами. Тем не менее, полезной может оказаться и обычная штыковая лопата, которую можно использовать для расколачивания смело сросшегося снега.

Трос

Трос становится бесценным аксессуаром, когда ваш автомобиль глубоко застревает в снегу, не зависимо от его типа - внедорожник или легковой автомобиль. Важно приобрести качественный трос, избегая слишком низких цен и подделок типа "парашютной стропы". Динамическая стропа с определенной нагрузочной способностью является более надежным выбором.

Нож

Опытные водители рекомендуют иметь в автомобиле нож, который может быть использован для разрезания узлов на буксирном тросе или веревке.

Цепи, ремни или сеть на колеса

Эти аксессуары могут быть установлены на колеса уже застрявшего автомобиля, повышая его проходимость и облегчая извлечение из снега.