Вот почему нельзя изменять дорожный просвет автомобиля: мнение автомехаников

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Водителям объяснили, почему не стоит менять дорожный просвет автомобиля

2:16
Авто

Многие российские водители проявляют интерес к изменению дорожного просвета на своих автомобилях. Тем не менее, вмешиваться в этот параметр в большинстве случаев является неразумным решением.

Водителям объяснили, почему не стоит менять дорожный просвет автомобиля
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Дорожный просвет, или клиренс, представляет собой одну из ключевых характеристик транспортного средства, определенную производителем еще на этапе разработки. Для обычных гражданских легковых автомобилей, предназначенных для движения по обычным дорогам, этот параметр обычно не превышает 130-150 мм. Учитывая недостаток качественных дорог в стране, производители иногда увеличивают клиренс на несколько сантиметров, чтобы адаптировать автомобили к российским условиям. Однако не всем покупателям нравится такая адаптация, и некоторые пытаются изменить дорожный просвет самостоятельно.

В некоторых регионах страны, где дороги в хорошем состоянии, автомобили, напротив, могут быть "занижены". Для поиска дополнительных сантиметров под днищем существуют два основных метода: установка специальных проставок под пружины или замена пружин и амортизаторов большей (или меньшей) длины. Однако любое вмешательство в конструкцию автомобиля может привести к серьезным проблемам.

Изменение высоты подвески может вызвать изменение геометрии подвесок, а также повлиять на работу трансмиссии. Вмешательство в конструкцию автомобиля, такое как установка пружин и амортизаторов нестандартных размеров, может существенно изменить характеристики подвески, делая поведение автомобиля на дороге непредсказуемым. Это может привести к снижению устойчивости и управляемости автомобиля, а также к быстрому износу различных элементов.

Автопроизводители и надзорные органы давно осознали опасность вмешательства в дорожный просвет. Именно поэтому существует запрет на изменение клиренса автомобиля. Такие изменения рассматриваются как вмешательство в конструкцию транспортного средства и караются снятием автомобиля с учета. Кроме того, автомобили с измененным клиренсом теряют гарантию, что означает, что любые поломки должны быть решены за счет владельца.

Перед тем как взяться за изменение дорожного просвета, следует тщательно взвесить все риски и возможные последствия этой сомнительной авантюры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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