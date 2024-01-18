Ян Хайцеэр: цена иномарок в России снизится на 5%

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр: цена иномарок в России уменьшится на 5%

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В связи с тем, что в Россию поставляется большое число новых автомобилей, а склады переполнены, иномарки в РФ скоро могут снизиться в цене. Такой прогноз сделал в интервью "Радиоточкой НСН" вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain

Он отметил, что скидка может составить около 5%, в отдельных случаях она может быть выше. На авто из России она не будет распространяться.

Известно, что крупные автомобильные дилеры в прошлом году приобрели новые автомобили. К Новому году число новых иномарок на складах может дойти до максимального уровня за последние два года.

Ранее сообщалось о том, что в "АвтоВАЗ" заявили, что продажи автомобилей под новым брендом с завода в Петербурге начнутся весной. Известно, что ранее компания зарегистрировала два товарных знака в Роспатенте, выполненных в виде буквы "Х". Они размещены в объемном черно-сером и плоском черно-белом вариантах.