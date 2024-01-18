"АвтоВАЗ": продажи автомобилей под новым брендом с завода в Петербурге начнутся весной

В "'АвтоВАЗе" заявили, что продажи автомобилей под новым брендом с завода в Петербурге начнутся весной

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

"АвтоВАЗ" начнёт продавать свои автомобили под новым брендом с эмблемой "Х" весной. Эти модели будут выпускаться на заводе "Автозавод Санкт-Петербург". Известно, что производство Nissan начнётся весной 2024 года. Об этом 18 января сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

Известно, что ранее компания зарегистрировала два товарных знака в Роспатенте, выполненных в виде буквы "Х". Они размещены в объемном черно-сером и плоском черно-белом вариантах.

"АвтоВАЗ" под новым брендом будет выпускать автомобили сегментов C и D.

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