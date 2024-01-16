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Иногда обязательно мыть автомобиль средством для посуды: результат удивит

Водителям рассказали, почему иногда нужно мыть автомобиль средством для посуды

3:28
Авто

Современные покрытия для автомобилей разработаны с учетом всего периода службы транспортного средства. Однако это не относится к восстановленным после ДТП автомобилям. Повреждение краски может произойти не только в результате аварии, но также при неправильной мойке.

Водителям рассказали, почему иногда нужно мыть автомобиль средством для посуды
Фото: openverse by MarkScottAustinTX is licensed under CC BY-SA 2.0

Важно не только очищать кузов от агрессивных загрязнителей своевременно, но и использовать подходящие средства. Одним из обсуждаемых средств, обладающих как положительными, так и отрицательными свойствами для автолюбителей, является моющее средство для посуды. Вредит ли оно лакокрасочному покрытию автомобиля?

Моющее средство для посуды, как правило, не применяется водителями для мытья кузова автомобиля. Иногда автовладельцы добавляют немного этого средства в бачок стеклоомывателя. Это объясняется тем, что средство для мытья посуды, растворяясь в воде, повышает ее моющую способность. Такая смесь лучше удаляет жирные пятна и эффективнее устраняет следы насекомых. Однако есть и серьезный недостаток — после высыхания на поверхности кузова остаются трудноудаляемые белые следы.

Избавиться от них бывает сложно, что заставляет сомневаться в целесообразности использования средства для мытья посуды для лакокрасочного покрытия. Тем не менее, некоторые постоянно моют свои автомобили, добавляя моющее средство для посуды вместо специального автошампуня. А как связан показатель pH?

Опасения не лишены оснований, но они часто преувеличиваются самими водителями. Разобраться в этом вопросе довольно просто, достаточно изучить химические свойства загрязнителей и моющих средств. Основные угрозы для кузова автомобиля — ультрафиолет, агрессивные химические вещества, кислотные дожди и птичий помет.

Все эти факторы, за исключением солнечных лучей, связаны с кислотностью. Поэтому рН, обозначающий уровень кислотности, играет важную роль. Например, у птичьего помета рН составляет 3-4,5. Кислотные загрязнители с высоким уровнем кислотности (pH 1) и щелочные вещества с высоким балансом (pH 14) представляют наибольшую угрозу для кузова. Нейтральный и безопасный считается уровень pH, равный семи. Это необходимо учитывать при выборе средств для мойки кузова автомобиля. А в чем польза средства для посуды?

Основное преимущество средства для мытья посуды заключается в его отличных обезжиривающих свойствах. Они легко удаляют практически любое защитное покрытие, включая слой жидкого воска или полироля. С таким воздействием могут справиться только высококачественные нанокерамические покрытия. Это свойство полезно в двух случаях. Во-первых, в экстренных ситуациях, когда нет возможности использовать правильные химические средства для мойки.

Например, если кузов засорен птичьим пометом, а под рукой есть только вода и моющее средство для посуды. Лучше помыть автомобиль сразу, чем ждать серьезных проблем. Главное — разбавить средство большим количеством воды и тщательно промыть кузов после мойки. Во-вторых, средство для мытья посуды отлично подготавливает кузов к нанесению нового защитного покрытия, такого как воск или полироль. Такая мойка не причинит вреда автомобилю. Однако постоянное использование моющего средства для посуды для мойки автомобиля не рекомендуется.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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