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Эксперты объяснили, улучшит ли дорогой бензин работу двигателя

1:58
Авто

Имеет ли смысл применять бензин с октановым числом 100 для промывки двигателя? Действительно ли дорогостоящее топливо способно избавить двигатель от нагара, и стоит ли рассматривать покупку "сотого" бензина с этой целью? Продажа высокооктанового топлива на АЗС началась недавно, и с тех пор водители стали чаще говорить о его потенциальной способности прочистить топливную систему и улучшить работу мотора, что, в свою очередь, может продлить срок службы двигателя.

Эксперты объяснили, улучшит ли дорогой бензин работу двигателя
Фото: Openverse by Glen Bowman is licensed under CC BY 2.0.

Октановое число — это характеристика, отражающая устойчивость топлива к детонации. Чем выше октановое число, тем лучше топливо справляется с сжатием в цилиндрах, предотвращая досрочное самовоспламенение.

Бензин с октановым числом 100 предназначен для турбодвигателей с высокой эффективностью и разработан для использования в высокофорсированных моторах. Этот вид топлива может быть полезен, так как его компоненты замедляют образование нагара на форсунках, поршневых кольцах и клапанах в условиях интенсивной эксплуатации. Однако главная цель "сотого" бензина — предотвращение детонации.

Важно отметить, что повышенное октановое число не обязательно гарантирует более высокое качество топлива. Каждый двигатель предназначен для определенного вида топлива, соответствующего его техническим характеристикам. Таким образом, как 92-й, 95-й, так и 100-й бензин могут быть неэффективными для определенных типов двигателей.

Использование "сотого" бензина для промывки двигателя является нецелесообразным. Для таких целей рекомендуется применять специальные виды топлива с добавками, предназначенными для очистки двигателя. Практически на любой АЗС можно найти бензин с соответствующими добавками, рекомендованными производителем вашего автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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