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Найдены самые лучшие способы мойки двигателя

2:41
Авто

Мытье двигателя автомобиля вызывает различные мнения среди автолюбителей. Поддерживаются как сторонники, так и противники этой процедуры, и оба лагеря имеют весомые аргументы. Вопрос заключается в том, полезна ли мойка двигателя, какие ее плюсы и минусы, и нужна ли она в принципе. Рассмотрим этот вопрос более подробно, анализируя детали процесса.

Найдены самые лучшие способы мойки двигателя
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Мойка двигателя автомобиля не является обязательной и остается на усмотрение владельца. Тем не менее, существуют объективные причины для регулярной очистки двигателя.

Грязный двигатель может скрыть утечки жидкостей, таких как масло или антифриз. На чистом двигателе проще обнаружить любые потечки. Загрязненные детали двигателя могут привести к снижению его мощности из-за недостаточного охлаждения, увеличению расхода топлива и ускоренному износу агрегата. Наличие грязи и масляных отложений может повысить риск возгорания, что может привести к перегреву или пожару двигателя.

Грязь может также повлиять на работу электропроводки, вызывая сложности с запуском двигателя из-за течей тока и приводя к сбоям в работе стартера. С эстетической точки зрения проще проверять уровень масла в чистом подкапотном пространстве.

Мойку можно провести самостоятельно или обратиться к профессионалам. Даже при обращении в специализированный сервис важно знать особенности процесса для контроля за процедурой. В целом, эксперты утверждают, что мойка двигателя в состоянии исправности бесполезна и приносит пользу, продлевая срок службы.

Есть несколько правил безопасной мойки двигателя:

  • Не мыть горячий или холодный двигатель; температура должна составлять 30-40 градусов, а вода - на 10 градусов выше или ниже.
  • Защитить от воды воздухозаборник, сигнализацию, проводку и аккумулятор.
  • Заклеить заводские наклейки скотчем.
  • Не использовать масла, керосин или другие горючие вещества для чистки из-за риска возгорания.
  • Использовать только профессиональные автохимикаты для мойки, запрещено использование бытовых средств.
  • Тщательно высушивать детали после мойки.

Существует также метод сухой мойки, который включает в себя использование сухого пара под давлением. Он обеспечивает чистку в труднодоступных местах, но является более дорогостоящим. Специалисты рекомендуют не злоупотреблять мойкой и проводить ее не чаще одного-двух раз в год, при необходимости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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