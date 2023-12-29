На территории Липецкой и Курской областей стартовали тесты инновационного мобильного комплекса "Розыск-Nano", предназначенного для выявления угнанных транспортных средств в потоке. Этот проект реализуется холдингом "Росэлектроника", входящим в структуру "Ростехнологий", и направлен на поддержку работы ГИБДД и МВД.
Устройство интегрируется в патрульные автомобили и может использоваться как на ходу, так и на стоянке. Это полностью отечественная разработка, которая не имеет аналогов на рынке.
Комплект включает в себя планшет, специализированное программное обеспечение и компактный фотовычислительный модуль, легко устанавливаемый на патрульный автомобиль без необходимости внесения изменений в его конструкцию. Комплекс распознает автомобильные номера и осуществляет запрос в базы розыска. В случае совпадения "Розыск-Nano" мгновенно оповещает о наличии разыскиваемого транспортного средства, предоставляя сотрудникам ДПС возможность провести идентификацию автомобиля в потоке и остановить его. Кроме того, устройство способно выявлять транспортные средства, принадлежащие лицам, лишенным права управления автомобилем.
"Розыск-Nano" формирует базу данных, содержащую информацию о всех распознанных номерных знаках, а также сохраняет фотографии транспортных средств с указанием даты, времени и местоположения.
Комплекс также предоставляет возможность отслеживать перемещения патрульных автомобилей ДПС и сохранять историю их маршрутов. По завершении испытаний будет принято решение о внедрении подобных систем для использования структурами ГИБДД и МВД России.
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