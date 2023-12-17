Портал njcar. ru выявил шесть распространенных ошибок, которые водители допускают при замене моторного масла, могущих привести к серьезным проблемам с двигателем.
Важно следить за рекомендованным интервалом замены, контролировать процедуру замены масла, уделять внимание выбору качественного масла и фильтра.
Также стоит быть бдительным при оплате услуг, чтобы избежать излишних затрат и следить за использованием лишних добавок, которые могут быть избыточными и даже вредными.
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