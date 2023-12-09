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В ГИБДД рассказали, кого боятся увидеть сотрудники при остановке машины

2:12
Авто

Если вы думаете, что только водители испытывают стресс и беспокойство при взаимодействии с полицейскими из-за возможности получения штрафа, то это представление не совсем верно. Сотрудники ГИБДД также могут чувствовать тревогу за свою безопасность, когда они останавливают водителя на дороге.

В ГИБДД рассказали, кого боятся увидеть сотрудники при остановке машины
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В первую очередь, инспекторы ДПС не особенно рады встречам с представителями различных специализированных служб и ведомств на дорогах, и таких представителей достаточно много. Поэтому особое внимание к этим водителям может иметь негативные последствия для полицейского. Инспектор ДПС может остановить кого угодно и даже случайно совершить ошибку в общении с водителем, что, в конечном итоге, может отразиться на его служебной карьере.

Также полицейские стараются избегать встреч с гражданами, обладающими глубокими знаниями в юридической области, особенно теми, кто хорошо осведомлен о содержании Административного кодекса РФ и закона "О полиции". Интересно, что сами сотрудники правоохранительных органов не всегда обладают достаточными знаниями в этой области. Поэтому столкновение со слишком грамотным водителем может иметь для них негативные последствия, сообщает njcar.ru.

Также полицейские опасаются того, что их действия могут быть записаны на видео при помощи смартфона или видеорегистратора. Даже одно неправильное слово, произнесенное сотрудником правопорядка перед камерой водителя, может привести к потере рабочего места. Законодательство предусматривает ответственность за превышение служебных полномочий и попытки вымогательства взяток.

Сотрудники правоохранительных органов проявляют особую осторожность в общении с водителями, проявляющими выраженные признаки неадекватного поведения. Среди таких водителей часто можно встретить преступников или лиц, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков. В таких ситуациях полицейские предпочитают немедленно вызывать дополнительное подкрепление, сообщая оперативной службе о текущей обстановке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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