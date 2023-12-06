В России будет запущен сервис по поиску угнанных автомобилей на базе ЭРА-ГЛОНАСС в 2024 году. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости», ссылаясь на генерального директора компании.
Новая функция будет введена исключительно с согласия владельца, она даст возможность проводить мониторинг автомобиля, а также даст возможность найти его в случае угона.
В издании заявили, что получение этой функции будет возможно только при модернизации прошивки устройств для вызова экстренных служб.
Устройство может быть глубоко интегрировано в автомобиль.
Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для установления продаваемых в РФ новых автомобилей в 2017 году.
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