Угнанные автомобили в России начнут искать с помощью ЭРА-ГЛОНАСС

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В России будет запущен сервис по поиску угнанных автомобилей на базе ЭРА-ГЛОНАСС в 2024 году. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости», ссылаясь на генерального директора компании.

Фото: mil.ru

Новая функция будет введена исключительно с согласия владельца, она даст возможность проводить мониторинг автомобиля, а также даст возможность найти его в случае угона.

В издании заявили, что получение этой функции будет возможно только при модернизации прошивки устройств для вызова экстренных служб.

Устройство может быть глубоко интегрировано в автомобиль.

Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для установления продаваемых в РФ новых автомобилей в 2017 году.

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