Автоэксперт Власов рассказал о функциях автомобиля, которые могут спасти жизнь при ДТП

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Новые нормативы в России вводят обязательное наличие антиблокировочной системы (ABS) в автомобилях с 1 декабря 2023 года и системы ЭРА-ГЛОНАСС с 1 февраля 2024 года.

Фото: ЭРА-ГЛОНАСС

Автоэксперт Сергей Власов подчеркнул важность снабжения машин всеми средствами безопасности, начиная от тормозов до подушек безопасности.

Эксперт рекомендует использовать разнообразные виды подушек безопасности и подчёркивает, что антиблокировочная система (ABS) существенно повышает безопасность, предотвращая блокировку колес на скользких покрытиях.

Важной опцией считается система контроля усталости водителя, способная предотвратить случаи засыпания за рулем и обеспечить безопасность на дороге.

Совет, который может спасти вашу жизнь на дороге!