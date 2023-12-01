Автоэксперт Власов рассказал о функциях автомобиля, которые могут спасти жизнь при ДТП

Новые нормативы в России вводят обязательное наличие антиблокировочной системы (ABS) в автомобилях с 1 декабря 2023 года и системы ЭРА-ГЛОНАСС с 1 февраля 2024 года.
Автоэксперт Сергей Власов подчеркнул важность снабжения машин всеми средствами безопасности, начиная от тормозов до подушек безопасности.
Эксперт рекомендует использовать разнообразные виды подушек безопасности и подчёркивает, что антиблокировочная система (ABS) существенно повышает безопасность, предотвращая блокировку колес на скользких покрытиях.
Важной опцией считается система контроля усталости водителя, способная предотвратить случаи засыпания за рулем и обеспечить безопасность на дороге.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.