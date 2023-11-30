Для того, чтобы зимние шины служили дольше, водителя лучше отказаться от резкого маневрирования и ускорений. Таким мнением поделился испытатель "Авторевю" Олег Растегаев.
Эксперт отметил, что главная причина износа зимних шин — это не езда на высокой скорости, а ускорения в разных направлениях.
"При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч", — сказал Растегаев, которого цитирует Газета.Ru.
При условии аккуратной езды шины без проблем прослужат 5-7 лет, оставшись при этом в приличном состоянии.
Также Растегаев посоветовал не игнорировать индекс скорости, указанный на любой шине. Эксперт напомнил, что этот показатель в ходе эксплуатации не должен быть превышен.
Растегаев напомнил, что в условиях ежедневного использования шины быстрее изнашиваются, когда скорость езды высокая.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.