Глава ГИБДД Черников: водителей не будут штрафовать за отсутствие зимних шин

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Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что сотрудники полиции не будут применять штрафные санкции к водителям за отсутствие зимней резины. Он отметил, что использование всесезонных шин возможно в снежное время года.

Фото: https://vianor-vologda.ru/

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк, Черников отметил, что каждый владелец транспортного средства должен сам готовить автомобиль для безопасного передвижения по дорогам в зимний период.

Глава ГИБДД заявил, что с шинами, не соответствующими сезону, транспортное средство не сможет эвакуироваться.

"Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше водитель должен сам выбрать",- написал Черников.

Известно, что по действующему законодательству, за отсутствие зимней резины предусмотрено предупреждение или штраф в 500 руб.