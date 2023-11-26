Китайские автомобили заполонили российский рынок в том числе благодаря низкой, относительно конкурентов, стоимости. Однако всё еще существуют западные автомобили, которые можно купить за ту же, а то и меньшую стоимость.
Даже при максимальной комплектации стоимость Chevrolet Groove не превышает 2,4 миллиона рублей. Это гораздо более доступно, чем многие китайские модели, например, BAIC X35, оцениваемый в 2,2 миллиона рублей, и Kaiyi X3, чья цена начинается от 2,238 миллиона рублей. Популярный Omoda C5 стоит, по меньшей мере, 2,68 миллиона рублей.
Chevrolet Groove оснащен передним приводом и бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 105 или 110 л. с., а также вариатором.
С рамой и клиренсом в 220 мм, Chevrolet Groove не боится асфальта, представляя собой новый внедорожник с нашей сборки.
Стратегия Chevrolet Groove базируется на ребрендинге китайской модели Baojun 510. Однако Chevrolet внесла ряд изменений в дизайн автомобиля, включая решетку радиатора, логотипы и материалы салона, чтобы адаптировать его под свой бренд.
Автомобили производятся на совместном китайско-американском предприятии SAIC-GM-Wuling, сообщает журнал "За рулем".
Ранее сообщалось, что автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России, а автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.