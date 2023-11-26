Найден американский автомобиль, который дешевле "китайцев": Chevrolet Groove

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Китайские автомобили заполонили российский рынок в том числе благодаря низкой, относительно конкурентов, стоимости. Однако всё еще существуют западные автомобили, которые можно купить за ту же, а то и меньшую стоимость.

Фото: auto.ru by КЛЮЧАВТО Краснодар

Даже при максимальной комплектации стоимость Chevrolet Groove не превышает 2,4 миллиона рублей. Это гораздо более доступно, чем многие китайские модели, например, BAIC X35, оцениваемый в 2,2 миллиона рублей, и Kaiyi X3, чья цена начинается от 2,238 миллиона рублей. Популярный Omoda C5 стоит, по меньшей мере, 2,68 миллиона рублей.

Chevrolet Groove оснащен передним приводом и бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 105 или 110 л. с., а также вариатором.

С рамой и клиренсом в 220 мм, Chevrolet Groove не боится асфальта, представляя собой новый внедорожник с нашей сборки.

Стратегия Chevrolet Groove базируется на ребрендинге китайской модели Baojun 510. Однако Chevrolet внесла ряд изменений в дизайн автомобиля, включая решетку радиатора, логотипы и материалы салона, чтобы адаптировать его под свой бренд.

Автомобили производятся на совместном китайско-американском предприятии SAIC-GM-Wuling, сообщает журнал "За рулем".

Ранее сообщалось, что автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России, а автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России.