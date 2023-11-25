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Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России

2:08
Авто

Хотя Hyundai и Kia перестали поступать в Россию официально, их автомобили всё ещё продаются через параллельный импорт. Однако, из-за угроз вторичных санкций и конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, поток новых корейских автомобилей значительно уменьшился.

Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Автосалоны сталкиваются с проблемой распродажи оставшихся автомобилей, повышая цены, в то время как многие клиенты предпочитают доступные и качественные китайские альтернативы.

Гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей Hyundai и Kia в России теперь зависят от доброй воли дилеров. Эксперты отмечают, что это не гарантия производителя, а скорее гарантия дилера, что может создать проблемы для владельцев автомобилей в случае отказа дилера предоставить гарантийный ремонт.

Цены на оставшиеся автомобили в салонах мало связаны с рекомендованными производителем. Многие китайские бренды предлагают сопоставимое качество по более низким ценам, что делает их более привлекательными для покупателей.

Ситуация с запчастями на корейские автомобили остается устойчивой, несмотря на ограничения в поставках из-за санкций. Корейские власти и производители активно снабжают рынок, и, хотя некоторые неоригинальные детали могут быть дороже из-за параллельного импорта, обеспечивается доступность необходимых запчастей. Однако не все запчасти можно заменить аналогами.

"Если выбирать именно какую-то нужную запчасть, то может получиться так, что приедет она только месяца через два-три. По неоригиналу вроде бы все попроще, но некоторые позиции такие, которые в неоригинале лучше бы не ставить", — приводит слова автоэксперта Павла Юдина BFM.ru.

Также важно отметить, что стоимость автозапчастей для корейских автомобилей увеличилась в среднем на 25-35% за последний год.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом по цене 750 тыс. рублей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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