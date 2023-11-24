Lada Vesta вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом по цене 750 тыс. рублей

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Один из важных факторов при выборе автомобиля — это его надежность. В последнее время российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения, особенно после ухода некоторых европейских брендов. Эксперты в области автомобильной индустрии составили рейтинг наиболее надежных подержанных автомобилей, способных прослужить много лет без необходимости ремонта. Примечательно, что такие автомобили доступны за сумму в 750 тысяч рублей.

Фото: Openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди них выделяется кроссовер Renault Duster, который славится не только своей надежностью, но и экономичностью в обслуживании. Этот автомобиль способен справляться с различными дорожными условиями. Эксперты рекомендуют обратить внимание на модели первого поколения, выпущенные с 2010 по 2012 год, с пробегом около 200 тысяч километров.

В топ-5 также вошла отечественная Lada Vesta, выбор которой обоснован ее надежностью и доступной ценой. За 750 тысяч рублей можно приобрести модели 2015-2017 годов в хорошем состоянии с пробегом до 150 тысяч километров.

Еще одним надежным вариантом, по мнению экспертов, является Skoda Octavia, комфортабельное семейное авто, доступное по цене до 750 тысяч рублей. Речь идет о моделях третьего поколения, выпущенных в 2013–2014 годах, с пробегом до 300 тысяч километров.

Немецкий автомобиль Audi также отличается высокой степенью надежности. Эксперты рекомендуют обратить внимание на Audi A4: в рамках указанного бюджета в 750 тысяч рублей можно приобрести модели третьего и четвертого поколений, выпущенные с 2006 по 2009 год, с пробегом около 300 тысяч километров, и не беспокоиться о ремонте в течение многих лет.

В рейтинге надежных автомобилей до 750 тысяч рублей также значится японский Nissan Qashqai. Отмечается, что обслуживание Nissan Qashqai может потребовать больше финансовых затрат по сравнению с другими моделями. Эксперты советуют рассмотреть модели 2007-2010 годов с пробегом до 300 тысяч километров в хорошем состоянии.