Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали места Земли, которые уйдут под воду из-за глобального потепления
Чтоб рассада взошла как на дрожжах: из чего приготовить грунт для неё
Москвич скоро станет дешевле, но при условии локализации производства
ГИБДД отказывается от рейдов по проверке шин
Как высушить шиповник в духовке, если нет электросушилки
Половина компаний в России поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году
Пятеро украинцев пытались пересечь границу по паролю "картошка"
Янина Студилина появилось на премьере мультфильма с новым спутником
Эксперт Кувиков рассказал, как продлить "жизнь" аккумулятору смартфона

Автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России

0:53
Авто

Российские автосервисы высказались о главных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей на российском рынке. Согласно экспертам, существует избыток расходных материалов для китайских машин, в то время как критическая нехватка тяжелых элементов кузова, электроники и мультимедийных устройств.

Автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Доставка таких деталей в Россию может занять до двух месяцев. Проблемы также возникают при поиске кузовных элементов, что связано с относительной новизной китайских автомобилей на российском рынке.

Несоответствие VIN-кодов и их несколько видов также создает трудности в подборе деталей. Автосервисы выражают уверенность, что с течением времени все накопившиеся проблемы будут решены, но на данный момент владельцам остается лишь надеяться на отсутствие серьезных поломок.

КИТАЙСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ проводят на нас ЭКСПЕРИМЕНТЫ! FAW Bestune Chery
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
Донос на таксиста: в Петербурге женщина пожаловалась в полицию на критику СВО
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Последние материалы
Чтоб рассада взошла как на дрожжах: из чего приготовить грунт для неё
Автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России
Москвич скоро станет дешевле, но при условии локализации производства
ГИБДД отказывается от рейдов по проверке шин
Как высушить шиповник в духовке, если нет электросушилки
Половина компаний в России поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году
Пятеро украинцев пытались пересечь границу по паролю "картошка"
Янина Студилина появилось на премьере мультфильма с новым спутником
Эксперт Кувиков рассказал, как продлить "жизнь" аккумулятору смартфона
Первый танк Abrams ВСУ заметили в зоне СВО: охота началась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников