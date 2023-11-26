Автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России

Российские автосервисы высказались о главных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей на российском рынке. Согласно экспертам, существует избыток расходных материалов для китайских машин, в то время как критическая нехватка тяжелых элементов кузова, электроники и мультимедийных устройств.
Доставка таких деталей в Россию может занять до двух месяцев. Проблемы также возникают при поиске кузовных элементов, что связано с относительной новизной китайских автомобилей на российском рынке.
Несоответствие VIN-кодов и их несколько видов также создает трудности в подборе деталей. Автосервисы выражают уверенность, что с течением времени все накопившиеся проблемы будут решены, но на данный момент владельцам остается лишь надеяться на отсутствие серьезных поломок.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.