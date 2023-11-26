Автосервисы обнародовали проблемы с китайскими автомобилями в России

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Российские автосервисы высказались о главных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей на российском рынке. Согласно экспертам, существует избыток расходных материалов для китайских машин, в то время как критическая нехватка тяжелых элементов кузова, электроники и мультимедийных устройств.

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Доставка таких деталей в Россию может занять до двух месяцев. Проблемы также возникают при поиске кузовных элементов, что связано с относительной новизной китайских автомобилей на российском рынке.

Несоответствие VIN-кодов и их несколько видов также создает трудности в подборе деталей. Автосервисы выражают уверенность, что с течением времени все накопившиеся проблемы будут решены, но на данный момент владельцам остается лишь надеяться на отсутствие серьезных поломок.

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