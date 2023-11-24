Автоэксперт объяснил, как правильно управлять автомобилем в снегопад

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В Москве идет первый снегопад в этом году, поэтому советы эксперта, Петра Баканова, как никогда актуальны. Баканов предостерегает водителей от неприятностей при управлении автомобилем в зимних условиях, даже в ноябре, который во многих регионах уже принес зимнюю погоду. Он выделяет несколько ключевых правил, чтобы безопасно передвигаться в снегопад.

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Важным моментом является отказ от агрессивной езды. Все маневры, включая повороты руля, нажатие на газ и торможение, должны быть плавными, чтобы избежать возможных заносов и столкновений. Водитель должен фокусировать взгляд вперед, обеспечивая лучшую видимость дороги и возможность оперативно реагировать на сложные ситуации.

Баканов подчеркивает важность управления эмоциями на дороге, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Он также предупреждает о том, что система полного привода не всегда гарантирует безопасность, поэтому водители должны постоянно оценивать состояние дороги и действия других участников движения.

Кроме того, он советует подготовиться к непредвиденным ситуациям, имея необходимые инструменты в автомобиле, такие как буксирный трос, пакет с песком, лопата, бустер для запуска машины, канистра с горючим, компрессор и запас еды.

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