Автоэксперт Житнухин назвал преимущества китайских автомобилей над иранскими

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, Евгений Житнухин, утверждает, что сравнивать китайские и иранские автомобили некорректно, так как они принадлежат к разным ценовым категориям.
По его словам, самый доступный автомобиль из Ирана стоит от 1,6 до 1,7 миллиона рублей, с учетом программы трейд-ин — примерно 1,3 миллиона рублей. Он отметил, что за эту же цену можно приобрести модели от АвтоВАЗа. В сравнении, цена на самый доступный китайский автомобиль, Changan Alsvin, начинается с 1,4 миллиона рублей.
Также Житнухин отметил, что китайские автомобили существенно превосходят иранские в техническом оснащении, даже в базовой комплектации. К примеру, Changan Alsvin оснащен климат-контролем, круиз-контролем, электростеклоподъемниками передних и задних стекол, камерой заднего вида, парктроником и другими опциями, в то время как иранский седан, несмотря на функционал в виде ABS, круиз-контроля и системы курсовой устойчивости, уступает китайскому в технологичности и комфорте.
Автоэксперт рекомендует выбирать китайский седан при выборе между двумя, учитывая широкую дилерскую сеть, отсутствие проблем с поставками запчастей и расходников, а также опыт работы сервисных центров с китайскими автомобилями.
Ранее автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.