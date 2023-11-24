Автоэксперт Житнухин назвал преимущества китайских автомобилей над иранскими

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, Евгений Житнухин, утверждает, что сравнивать китайские и иранские автомобили некорректно, так как они принадлежат к разным ценовым категориям.

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По его словам, самый доступный автомобиль из Ирана стоит от 1,6 до 1,7 миллиона рублей, с учетом программы трейд-ин — примерно 1,3 миллиона рублей. Он отметил, что за эту же цену можно приобрести модели от АвтоВАЗа. В сравнении, цена на самый доступный китайский автомобиль, Changan Alsvin, начинается с 1,4 миллиона рублей.

Также Житнухин отметил, что китайские автомобили существенно превосходят иранские в техническом оснащении, даже в базовой комплектации. К примеру, Changan Alsvin оснащен климат-контролем, круиз-контролем, электростеклоподъемниками передних и задних стекол, камерой заднего вида, парктроником и другими опциями, в то время как иранский седан, несмотря на функционал в виде ABS, круиз-контроля и системы курсовой устойчивости, уступает китайскому в технологичности и комфорте.

Автоэксперт рекомендует выбирать китайский седан при выборе между двумя, учитывая широкую дилерскую сеть, отсутствие проблем с поставками запчастей и расходников, а также опыт работы сервисных центров с китайскими автомобилями.

Ранее автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России.

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