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Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России

1:09
Авто

Автоэксперт Евгений Житнухин высказал мнение о главных преимуществах и недостатках современных китайских автомобилей в России. Он подчеркнул, что, несмотря на известные проблемы, российские водители выбирают китайские марки из-за доступности запчастей, широких дилерских сетей, разнообразия моделей и привлекательного соотношения цена-качество.

Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России
Фото: openverse by GZrex is licensed under CC BY-SA 4.0

Житнухин обозначил несколько недостатков, над которыми производители из Китая продолжают работать, включая использование тонкого металла в кузове и комплектующих, не предназначенных для высоких нагрузок. Также он отметил, что не все модели адаптированы к суровым климатическим условиям России.

Однако, несмотря на эти недостатки, китайские автомобили пользуются популярностью благодаря отсутствию проблем с запчастями, разветвленными дилерскими сетями и разнообразием предложений. Это особенно актуально для таких брендов, как Haval, Chery, Geely, а также новых представителей китайского автопрома в России, таких как Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah.

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КИТАЙСКИЕ МАШИНЫ. Плюсы и минусы китайских авто. Стоит ли покупать китайский автомобиль?(Выпуск 223)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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