Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России

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Автоэксперт Евгений Житнухин высказал мнение о главных преимуществах и недостатках современных китайских автомобилей в России. Он подчеркнул, что, несмотря на известные проблемы, российские водители выбирают китайские марки из-за доступности запчастей, широких дилерских сетей, разнообразия моделей и привлекательного соотношения цена-качество.

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Житнухин обозначил несколько недостатков, над которыми производители из Китая продолжают работать, включая использование тонкого металла в кузове и комплектующих, не предназначенных для высоких нагрузок. Также он отметил, что не все модели адаптированы к суровым климатическим условиям России.

Однако, несмотря на эти недостатки, китайские автомобили пользуются популярностью благодаря отсутствию проблем с запчастями, разветвленными дилерскими сетями и разнообразием предложений. Это особенно актуально для таких брендов, как Haval, Chery, Geely, а также новых представителей китайского автопрома в России, таких как Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah.

КИТАЙСКИЕ МАШИНЫ. Плюсы и минусы китайских авто. Стоит ли покупать китайский автомобиль?(Выпуск 223)