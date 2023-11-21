Эксперты Autonews выяснили, что "Москвич 6" не уступает Skoda Octavia

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Эксперты Autonews.Ru провели сравнение лифтбека "Москвич 6" 2023 года с вышедшим из ассортимента Skoda Octavia. Оказалось, что новинка из России практически не уступает своему конкуренту.

Фото: официальный сайт москвич

Прежде всего, корреспондент отметил внушительные размеры "Москвича". Длина его кузова составляет 4770 мм по сравнению с 4689 мм у "Шкоды". В то время как у российской модели немного меньше объем багажника: 540 литров против 578. Тем не менее, как в случае с "Шкодой", спинки заднего сидения складываются, что обеспечивает возможность перевозки крупногабаритных грузов.

Также стоит отметить, что "Москвич 6" оснащен надежными силовыми установками. Сравнивать их с чешскими не имеет смысла, однако китайские двигатели заслужили репутацию надежных и неприхотливых.

Напомним, что базовая комплектация российского лифтбека оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 136 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента), в паре с которым установлена автоматическая трансмиссия. В более дорогих версиях предлагается 174-сильный мотор с крутящим моментом 280 Нм. В этом случае используется 6-ступенчатая "роботизированная" коробка передач.

Ранее сообщалось, что завод "Москвич" анонсировал производство около 27 тыс автомобилей в 2023 году