Завод "Москвич" анонсировал производство около 27 тыс автомобилей в 2023 году

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Завод "Москвич" заявил о планах выпустить в этом году 27 тысяч машин. Причём, 4200 из них будут электрокарами. Об этом проинформировала директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Фото: kolesa .kz/content/news/moskvich-6-zasvetilsya-na-foto/

При этом она уточнила, что у предприятия открыты 82 дилерских центра в 51 городе.

Завод "Москвич" находится на площадке бывшего завода "Рено Россия". Её столичному правительству передал французский автоконцерн Renault, который ушёл с российского рынка в мае прошлого года.

Известно, что в настоящее время предприятие занимается производством кроссовера "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е". Помимо этого, на заводе также изготавливают седан "Москвич 6". Его сборка началась ещё в сентябре текущего года.