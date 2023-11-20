Завод "Москвич" заявил о планах выпустить в этом году 27 тысяч машин. Причём, 4200 из них будут электрокарами. Об этом проинформировала директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько в ходе своего выступления в Совете Федерации.
При этом она уточнила, что у предприятия открыты 82 дилерских центра в 51 городе.
Завод "Москвич" находится на площадке бывшего завода "Рено Россия". Её столичному правительству передал французский автоконцерн Renault, который ушёл с российского рынка в мае прошлого года.
Известно, что в настоящее время предприятие занимается производством кроссовера "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е". Помимо этого, на заводе также изготавливают седан "Москвич 6". Его сборка началась ещё в сентябре текущего года.
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