Лукашенко заявил о начале производства автомобилей новой марки в Белоруссии

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В Белоруссии начали выпускать новую линейку легковых автомобилей, сообщил глава государства Александр Лукашенко на совещании.

Фото: Openverse

Лукашенко напомнил, что в стране планируется наладить производство автомобилей в партнерстве с китайской компанией FAW Group под маркой Hongqi. Он также добавил, что производственные мощности по сборке автомобилей Geely планируется увеличить с 30 000-40 000 до 120 000 автомобилей в год, сообщает агентство "БелТА".

Компания "Белджи", предприятие белорусско-китайского сотрудничества, начала серийное производство легковых автомобилей Geely в Белоруссии осенью 2017 года на заводе, расположенном в 70 километрах от Минска. Тогда представители компании заявили, что 90% производимой продукции будет направлено на российский рынок. Производственный процесс включает в себя сварку, окраску, сборку интерьера, шасси и общую сборку автомобилей.