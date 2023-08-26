«Автостат»: Chery - лидер продаж среди иномарок в России в июле

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По данным аналитического агентства "Автостат", к концу июля китайский автопроизводитель Chery закрепил за собой звание ведущего иностранного автомобильного бренда по объему продаж в России.

Фото: search creative commons

В июле российские дилеры Chery продали 10,7 тыс. автомобилей, что означает значительный рост в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев в общей сложности 57,9 тысячи автомобилей Chery нашли покупателей в стране, что в 3,8 раза больше, чем годом ранее. Доля китайского бренда на рынке выросла до 11,7% по сравнению с 4% год назад.

Лидирующей моделью Chery по объему продаж на российском авторынке в июле стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, которого было продано 4,8 тысячи единиц. Компактный кроссовер Tiggo 4 Pro занял второе место с 3 тысячами единиц, в то время как полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max закрепился на третьей позиции с 1,3 тысячами единиц.

Компания Chery готова начать продажи обновленного китайского кроссовера Tiggo 8 Pro Max в России к концу августа, и автомобили уже поступают в дилерские центры.

Ранее Chery подтверждала свои намерения производить автомобили на территории России.

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