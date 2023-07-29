Автоэксперт Рогов перечислил шесть типов автомобилей, которые перестанут везти из Японии

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Из-за введения запрета на экспорт японских автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра автодилеры и частные продавцы в Дальневосточном федеральном округе России будут вынуждены прекратить привоз из Японии праворульных больших минивэнов, мощных внедорожников, купе и других типов автомобилей. Об этом рассказал основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов (специализируется на доставке "под ключ" машин из Южной Кореи, Европы и Японии).

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Эксперт подтвердил, что это будет существенным ударом по рынку, так как множество автомобилей с двигателями объёмом более двух литров завозили из островного государства, пишет Газета.Ru.

"С 9 августа в Россию перестанут поставляться праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест 8 и 9, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Это повлечёт за собой сокращение числа продавцов таких автомобилей, хотя рынок переориентируется на другие сегменты", — рассказал Рогов.

Решение было объявлено главой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в рамках нового пакета антироссийских ограничений.

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