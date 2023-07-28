Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Повышение эффективности и качества: АВТОВАЗ отрицает поставку некомплектных автомобилей Lada
Путин: Россия внимательно рассматривает предложенный странами Африки мирный план
В Белгороде количество повреждённых непогодой домов выросло до 65
Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию
Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"
Антон Батырев сделал предложение своей возлюбленной
Фигуристка Татьяна Навка уехала из России в Китай ради показа своего ледового шоу
Депутат Госдумы РФ Худяков добавил пикантности фестивалю Лаймы Вайкуле с помощью чёрного юмора
Верховная Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Автоэксперт перечислил пять причин большого расхода топлива летом

Авто

Эксперт из журнала "За рулём" Михаил Колодочкин выделил пять причин, которые могут повысить расход топлива автомобиля летом, и напомнил о том, как сэкономить на горючем, не навредив двигателю.

Автоэксперт перечислил пять причин большого расхода топлива летом
Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Давление в шинах

Если планируется большую часть времени передвигаться по асфальтированным дорогам, небольшое повышение давления в шинах на 0,1-0,2 бара может привести к 1-2% экономии топлива.

Качество топлива

Не стоит экономить на качестве горючего, если оно не соответствует рекомендациям производителя автомобиля. В сильную жару рекомендуется заправлять машину более дорогим бензином (АИ-98 или АИ-100) для предотвращения детонации двигателя.

Окна и кондиционер

Нет однозначного ответа, что экономичнее — открывать окна или включать кондиционер. Это зависит от множества факторов, включая тип и мощность двигателя, аэродинамику автомобиля и направление ветра. Оба варианта могут повысить расход топлива на 0,5-1,0 литра на 100 км.

Замена воздушного фильтра

Эта процедура важна, так как воздушный фильтр задерживает пыль, пух, насекомых. Загрязнённый фильтр снижает наполнение цилиндров воздухом, что приводит к увеличению расхода топлива. Экономия от своевременной замены фильтра может составлять около двух процентов.

Стиль вождения

От поведения водителя и стиля езды зависит большая часть расхода топлива. Резкие ускорения, торможения и высокие скорости негативно сказываются на экономичности. Осознанное и умеренное вождение поможет снизить расход топлива.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самые проверенные способы, как экономить топливо всегда
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК

Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.

РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Женщина в бикини избила сразу двух оппонентов на пляже в Приморье
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка
Fox News: что Никсон, Буш и Обама втихаря заявляли про Украину и Крым
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Где лучше чинить машину после окончания гарантии
Царьград: самолётов F-16 Киеву пока не дадут — учите летать танки "Леопард"
В Госдуму внесен законопроект за мелкое взяточничество
Балерина Волочкова шокировала гостей появлением на вечеринке без бюстгальтера
Портал 66.ru назвал африканские автобренды, которые заменят ушедшие с рынка РФ западные
Нашедший на улице в Москве миллион рублей мужчина стал фигурантом уголовного дела
Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание в виде 20 лет лишения свободы или штрафа
Песков: речь о поездке президента РФ Путина в США на саммит АТЭС пока не идёт
Politico: США дадут Киеву шесть-восемь старых Abrams, но снимут оборудование и броню
В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников