Эксперт из журнала "За рулём" Михаил Колодочкин выделил пять причин, которые могут повысить расход топлива автомобиля летом, и напомнил о том, как сэкономить на горючем, не навредив двигателю.
Давление в шинах
Если планируется большую часть времени передвигаться по асфальтированным дорогам, небольшое повышение давления в шинах на 0,1-0,2 бара может привести к 1-2% экономии топлива.
Качество топлива
Не стоит экономить на качестве горючего, если оно не соответствует рекомендациям производителя автомобиля. В сильную жару рекомендуется заправлять машину более дорогим бензином (АИ-98 или АИ-100) для предотвращения детонации двигателя.
Окна и кондиционер
Нет однозначного ответа, что экономичнее — открывать окна или включать кондиционер. Это зависит от множества факторов, включая тип и мощность двигателя, аэродинамику автомобиля и направление ветра. Оба варианта могут повысить расход топлива на 0,5-1,0 литра на 100 км.
Замена воздушного фильтра
Эта процедура важна, так как воздушный фильтр задерживает пыль, пух, насекомых. Загрязнённый фильтр снижает наполнение цилиндров воздухом, что приводит к увеличению расхода топлива. Экономия от своевременной замены фильтра может составлять около двух процентов.
Стиль вождения
От поведения водителя и стиля езды зависит большая часть расхода топлива. Резкие ускорения, торможения и высокие скорости негативно сказываются на экономичности. Осознанное и умеренное вождение поможет снизить расход топлива.
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