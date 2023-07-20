BMW еще не решила, будут ли следующие модели M3 и M4 электрическими

Энтузиастам, неравнодушным к звучному двигателю BMW M3 с прямой шестеркой, не стоит отчаиваться. Несмотря на то, что спортивный седан изначально планировалось перевести на электропривод в конце 2020-х годов, немецкий автопроизводитель не исключает возможности создания новой модели с бензиновым двигателем.
Руководитель BMW M Франк ван Меель пояснил: "Логика очень проста. Следующая модель [M3] или [M4] должна превзойти нынешнюю. Если для этого нужно перейти на электричество, то оно будет электрическим. Но если нет, то мы останемся с двигателем внутреннего сгорания. Все просто", — сказал он в интервью австралийскому телеканалу Drive.
Улучшение некоторых параметров — дело относительно простое. M3 нынешнего поколения оснащается 3,0-литровым прямоточным двигателем с двойным турбонаддувом, который в стандартной комплектации развивает мощность 473 л. с. Чтобы поставить галочку в графе "лучше" — по крайней мере, на бумаге — его преемник должен иметь мощность 500 л. с.
Однако привлекательность M3 не ограничивается только скоростью на прямой и мощностью: ее управляемость на протяжении десятилетий закрепляет за ней позиции грозной силы как на трассе, так и вне ее. Именно поэтому создание электрического M3, превосходящего современную модель, становится сложной задачей, поскольку аккумуляторы имеют значительную массу. Хотя BMW M уже не первый год проводит испытания электрических прототипов, о полноценном электромобиле M пока ничего не сообщается. Модели под брендом M, такие как i4 M50 и iX M60, находятся на уровень ниже M3 и X5 M.
"Конечно, мы стремимся к тому, чтобы сделать [следующий M3] полностью электрическим", — пояснил ван Меел.
На данном этапе можно с уверенностью сказать одно: следующее поколение M3 не будет предлагаться с несколькими вариантами силовых агрегатов.
"Я не думаю, что мы будем предлагать все три. Это было бы слишком. В идеале мы хотели бы предложить только один, но как знать", — ответил ван Мил на вопрос о возможности появления бензинового, аккумуляторного и гибридного вариантов для следующих M3 и M4.
BMW M3 и M4 нового поколения, скорее всего, появятся на улицах не раньше 2027 г., что дает компании достаточно времени для принятия решения о выборе наиболее подходящей трансмиссии.
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