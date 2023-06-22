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Как быстро должно потемнеть свежезалитое моторное масло

4:03
Авто

Когда дело доходит до автомобильного двигателя, моторное масло так же важно, как кровь для человека. Это жизненно важно для обеспечения его нормального функционирования. Однако, в отличие от человеческого организма, моторное масло необходимо периодически менять.

В противном случае низкое качество топлива, режим движения "стоп-энд-гоу" или чрезмерно агрессивный стиль вождения, не говоря уже о продолжительности использования, могут превратить его в сильно коррозийное вещество, которое не справляется с основными функциями масла-смазкой и очисткой двигателя. А отсюда недалеко и до поломки двигателя, даже для стального сердца.

Во время замены масла нетрудно заметить, что новое масло имеет приятный золотистый цвет и прозрачно. С другой стороны, старое масло всегда темное и даже почерневшее, без признаков прозрачности. Но как долго допустимо темнеть маслу и каковы последствия потемнения вскоре после замены масла?

Во-первых, изменение цвета и консистенции моторного масла может быть вызвано различными причинами, некоторые из которых являются негативными, а некоторые совершенно нормальными для масла, работающего в таких сложных условиях.

В первом случае потемнение масла может произойти из-за поддельного масла, перегрева, неисправностей системы вентиляции или перегоревшей прокладки головки блока цилиндров. Это может быть даже результатом использования топлива сомнительного качества.

Во втором случае потемнение масла происходит как естественная часть правильного функционирования масла. Помимо смазки, он также действует как очиститель двигателя, собирая нагар, сажу и другой мусор из поршневой системы.

Однако, чтобы определить, почему масло потемнело именно в вашем двигателе, требуется процесс устранения. Другими словами, вам нужно исключить наихудшие сценарии изменения цвета.

Для этого вам просто нужно оглянуться назад и вспомнить, насколько хорошо вы ухаживали за своим двигателем: какой тип масла вы использовали (было ли это рекомендованное оригинальное масло или по вашему собственному выбору), как часто вы его меняли и проверяли уровень масла, заменяли ли вы масляный фильтр, какими заправочными станциями вы пользовались, а также о качестве топлива, был ли двигатель перегрет и в хорошем ли состоянии он в настоящее время.

Если у вас есть четкие ответы на все эти вопросы, вам не о чем беспокоиться. Потемнение моторного масла является естественным результатом его правильной эксплуатации. На самом деле, даже недавно замененное масло может потемнеть при нормальных обстоятельствах, при условии отсутствия вышеупомянутых негативных факторов. Просто необходимо учитывать возраст двигателя и его естественный износ.

Другими словами, если ваш двигатель новый, масло не должно быстро темнеть. Однако, если он работает около трех лет, быстрое потемнение масла на самом деле является хорошим признаком. Это означает, что масло работает и удаляет накопившиеся отложения. Чем старше становится двигатель, тем быстрее темнеет масло.

И наоборот, если вы заметили, что масло в двигателе с изрядным пробегом в течение длительного времени остается светлым, это указывает на то, что присадки в масле недостаточно эффективно выполняют свою работу. В таких случаях необходимо проверить качество смазочной жидкости и, по возможности, заменить ее.

Хорошо ухаживайте за двигателем вашего автомобиля. Ухаживайте за ним должным образом, вовремя меняйте масло и используйте только высококачественные смазочные материалы. Таким образом, ваш двигатель будет верно служить вам в течение срока, указанного производителем.

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ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЕТ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ? ДОЛЖНО ЛИ ТЕМНЕТЬ МАСЛО И КАК БЫСТРО?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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