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Железнодорожная мудрость: как сделать, чтобы дизель не подвел даже в "минус 50"

5:14
Авто

Зимнее обслуживание поездов с дизельным двигателем: обеспечение вращения колес

Зима создает уникальные проблемы как для автомобилей, так и для поездов, особенно на огромных дорогах нашей страны. Удивительно, но основная нагрузка приходится не на автомагистрали, а на железнодорожные пути, протяженность которых составляет внушительные 85 000 километров. Каждый день по этим путям проходят сотни грузовых и пассажирских поездов, причем более половины маршрутов все еще используют тепловозы, а не электрификацию. В этой статье мы рассмотрим, как железнодорожные локомотивы справляются с проблемами, связанными с зимой, и какие меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы даже в самых суровых погодных условиях.

Железнодорожная мудрость: как сделать, чтобы дизель не подвел даже в "минус 50"
Фото: https://takprosto.cc/

Процедуры зимнего технического обслуживания: борьба с холодом

Как и обычные автомобилисты, железнодорожные двигатели сталкиваются с трудностями при работе с "тяжёлым" топливом в зимний период. Дизельное топливо и масло имеют тенденцию загустевать при низких температурах, что приводит к засорению фильтров из-за скопления парафина. Для борьбы с этими проблемами поезда проходят обязательное техническое обслуживание, включающее переход с летних на зимние смазочные материалы.

Комплексное зимнее техническое обслуживание включает в себя обслуживание тяговых двигателей, подшипников, редукторов и других критически важных компонентов. Шланги и трубы системы отопления изолируются, а на вентиляционные отверстия радиаторов охлаждения устанавливаются специальные тепловые маты, обеспечивающие дополнительный слой защиты от холода. Такое внимание к деталям обеспечивает оптимальную производительность и функциональность, бросая вызов стихиям, которые бросает на них мать-природа.

Аккумуляторы: сохраняя заряд

Когда речь идёт об экстремальных температурах, аккумуляторы также требуют особого внимания. В северных широтах, где ртуть сильно опускается, изоляция батарей становится решающим решением. В железнодорожных локомотивах используются свинцово-кислотные батареи емкостью 450-550 А/ч, весом около 70 кг. Эти батареи не только проходят испытания на плотность электролита, но и получают соответствующую изоляцию. Эта практика может послужить интересным примером для автомобилистов, сталкивающихся с аналогичными проблемами в морозном климате. Изоляция батарей позволяет снизить риск потери энергии и снижения эффективности, обеспечивая надежную работу в зимние месяцы.

Подготовка к холодам: своевременный процесс

Специфические двигатели, такие как мощные 16-цилиндровые V-образные дизельные двигатели, требуют отдельного обслуживания и подготовки, чтобы противостоять суровым холодам. Начиная с октября, начинается процесс тщательной подготовки к зиме, чтобы поезда всегда были готовы к поездкам, независимо от морозов и холодов. Когда среднесуточная температура опускается примерно до +15 градусов, на локомотивах включаются подогреватели топливной магистрали. Как только столбик термометра опускается дальше, до среднесуточной отметки +5 градусов, официально начинается "горячий" сезон.

Прогрев двигателя: решающее значение для оптимальной работы

Поддержание температуры двигателя имеет решающее значение для оптимальной работы в зимний период. Согласно нормативам, температура масла в двигателе не должна опускаться ниже 15-20 градусов, в зависимости от модели локомотива. Следовательно, при понижении температуры частота прогрева двигателя увеличивается. Как только термометр опускается до отметки -15 градусов, двигатель больше не выключают, чтобы обеспечить непрерывную работу и предотвратить любые негативные последствия, вызванные экстремальным холодом.

Системы охлаждения: преодоление трудностей

Хотя шлейфы "тяжелого топлива", выходящие из выхлопной трубы, могут вызвать недоумение, важно отметить, что в системах охлаждения локомотивов, даже в холодных северных регионах, используется обычная вода, а не антифриз или охлаждающая жидкость. Основной причиной этого является огромное количество необходимой охлаждающей жидкости для двигателя, обычно составляющее не менее тысячи литров.

Достичь идеальной герметичности всех трубопроводов и соединений в этой обширной сети практически невозможно. Следовательно, введение антифриза или охлаждающей жидкости становится экономически и технически нецелесообразным. Несмотря на отсутствие этих традиционных охлаждающих жидкостей, железнодорожные двигатели успешно борются с низкими температурами, обеспечивая надёжную работу и соблюдение строгих графиков даже перед лицом неблагоприятных условий.

Железнодорожная мудрость: как сделать, чтобы дизель не подвел даже в «минус 50»
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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