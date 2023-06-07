Российский "Автотор" расширяет сборку модели BAIC X55 в Калининграде

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Российский автопроизводитель "Автотор" готовится к производству китайского кроссовера BAIC X55, который станет третьей моделью марки BAIC, выпускаемой в Калининграде. После утверждения плана сборки, обучения сотрудников и разработки производственной документации "Автотор" готов приступить к производству. На заводе также будет установлено дополнительное специализированное оборудование для облегчения программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля.

Фото: andywee. com/productions/project/baic-x55/

BAIC X55 — соперник Toyota RAV4

BAIC X55 — это кроссовер, который конкурирует в том же сегменте, что и Toyota RAV4. Эта модель больше, чем X35, которая в настоящее время сходит с конвейера "Автотора" и доступна в России по цене от 1,7 млн. рублей.

Технические характеристики и особенности

Согласно информации, представленной на официальном сайте BAIC Russia, X55 будет оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Что касается размеров, то его длина составляет 4,62 метра, а колесная база — 2,7 метра. Для сравнения, уходящая Toyota RAV4 имела размеры 4,6 метра в длину и колесную базу 2,69 метра.

Второе поколение X55 построено на платформе BMFA2.0

X55 принадлежит к текущему модельному ряду второго поколения и построен на платформе BMFA2.0. Он выпускается в Китае с 2022 года, цены начинаются от 94 900 юаней (чуть больше миллиона рублей).

Сроки производства и планы расширения

В настоящее время "Автотор" собрал несколько предсерийных экземпляров BAIC X55 для проведения испытаний. Запуск полномасштабного производства запланирован на третий квартал 2023 года.

К концу 2023 года модельный ряд BAIC в России еще больше расширится. Помимо уже доступных U5 Plus, X35 и BJ40 Plus (с объявленными ценами), модельный ряд пополнят кроссоверы X55 и X7, а также электрический седан BAIC EU5.

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