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О чем расскажет масло в воздушном фильтре двигателя машины

3:45
Авто

Иногда при осмотре воздушного фильтра автомобиля, прошедшего долгий путь, открывается удивительная картина: фильтр не только накапливает обычную пыль и грязь, но и демонстрирует безошибочные признаки маслянистых следов. И это не какое-то специализированное средство, а настоящее моторное масло, которое необъяснимым образом оказалось на выходе таким нетрадиционным способом.

О чем расскажет масло в воздушном фильтре двигателя машины
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Любопытно, что некоторые автовладельцы, приобретая такой автомобиль, предпочитают закрывать на это глаза, оправдывая свое решение тем, что в целом автомобиль находится в хорошей форме: кузов без ржавчины, салон ухожен. Так есть ли на самом деле повод для беспокойства? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала разберемся, как моторное масло попадает в воздушный фильтр, ведь это не совсем обычный путь смазки двигателя.

Интенсивная эксплуатация, длительные поездки, нечастое техническое обслуживание, использование некачественного топлива и смазочных материалов могут привести к значительному износу камер сгорания. Двигатель становится сильно загрязненным, компрессионные и маслосъемные кольца постепенно приходят в негодность, что приводит к целому ряду проблем, включая просачивание масла в фильтр.

Одной из возможных причин этого неприятного явления может быть засорение клапана вентиляции картера, который засоряется мусором и в итоге покрывается маслом. Игнорирование этой проблемы и пренебрежение заменой клапана позволяет маслу постоянно попадать в систему впуска воздуха и в конечном итоге оседать на воздушном фильтре. Естественно, и клапан, и фильтр требуют замены.

Источник проблемы также может заключаться в изношенных маслосъемных кольцах. Их основная задача — регулировать толщину масляной пленки. Однако при значительной деградации этих колец зазоры увеличиваются, что позволяет пропускать больше масла, чем требуется. Кроме того, наличие синего дыма в выхлопе может сигнализировать о проблемах с кольцами.

Стоимость ремонта зависит от состояния различных компонентов двигателя, таких как рабочие поверхности, поршни, кольца и многое другое. Для более точной диагностики рекомендуется обратиться к профессиональному механику. Неудивительно, что счет за ремонт будет весьма значительным.

Нечистые и засоренные масляные каналы способствуют тому, что масло попадает в фильтр. Более того, этот процесс развивается быстро, и масляные разводы на фильтрующем элементе быстро разрастаются. Это должно вызывать беспокойство, поскольку свидетельствует о ненадлежащем техническом обслуживании автомобиля. Вероятно, маслом и масляным фильтром пренебрегали, а также, скорее всего, и другими важными задачами.

Под избыточным давлением масло также с силой выбрасывается через клапан вентиляции картера, в итоге попадая обратно в фильтр. Эту проблему можно решить, выполнив промывку двигателя и заменив масло и масляный фильтр.

Попадание масла на воздушный фильтр не всегда приводит к дорогостоящему и обременительному ремонту. Тем не менее, столкнувшись с такой ситуацией, все же стоит подумать, стоит ли вступать в контакт с продавцом такого автомобиля. Ведь в аналогичном состоянии могут оказаться и другие узлы и системы. Поэтому, прежде чем расстаться со своими деньгами, разумно провести тщательный осмотр автомобиля. Нежелание владельца пройти эту процедуру также должно вызывать беспокойство.

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масло в воздушном фильтре и гофре причина и устранение
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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