2024 Chevrolet Silverado HD ZR2 — внедорожник заводской сборки

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Chevrolet собирается выпустить совершенно новый Chevrolet Silverado HD ZR2 в 2024 году. Этот внедорожник предлагает расширенные возможности по сравнению с предыдущими моделями той же марки.

Он имеет более крупную и мощную конструкцию, предназначенную для буксировки и перевозки грузов. В линейку входит модель Bison, которая идеально подходит для внедорожных приключений.

Silverado HD ZR2 располагается выше Colorado ZR2 и Silverado 1500 ZR2. Согласно исследованиям Chevrolet, 96% покупателей Silverado HD занимаются буксировкой, 68% ходят в походы, 66% охотятся и рыбачат, и почти половина из них ездит по бездорожью.

Это новое дополнение к модельному ряду разработано специально для таких покупателей.

ZR2 предлагается исключительно в комплектации 2500 HD с кабиной экипажа. Он оснащен модернизированной подвеской с амортизаторами Multimatic DSSV с золотниковым клапаном, разработанными для гонок, и 1,5-дюймовым лифт-комплектом.

Эти изменения помогают достичь угла въезда 32,5 градуса, угла съезда 25,7 градуса и угла развала 21,2 градуса. Дорожный просвет составляет 11,6 дюйма. Chevrolet также установил передние верхние и нижние рычаги управления и поворотные кулаки.

Автомобиль оснащен электронным блокируемым дифференциалом задней оси и режимом движения Off-Road, который регулирует такие функции, как антиблокировочная система тормозов и система контроля устойчивости. Это позволяет блокировать заднюю ось независимо от скорости движения грузовика.

Стандартный двигатель — 6,6-литровый бензиновый V8 мощностью 401 лошадиная сила и 464 фунт-фут крутящего момента. Ожидается, что более 70% покупателей выберут 6,6-литровый турбодизельный двигатель V8, который развивает 470 лошадиных сил и 975 фунт-фут крутящего момента.

Оба двигателя поставляются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Бензиновый двигатель идеально подходит для тяжелых грузов, его грузоподъемность составляет 3 397 фунтов. Дизельный двигатель, с другой стороны, имеет буксировочную способность 18 500 фунтов, что выше, чем 16 000 фунтов у бензинового двигателя.

ZR2 имеет уникальный дизайн, который отличает его от стандартного Silverado 2500 HD. Черная решетка радиатора с эмблемой Flow-Tie и красные буксировочные крюки от ZR2 вариантов Colorado и Silverado 1500 добавляют ему эстетической привлекательности.

ZR2 поставляется с черными 18-дюймовыми колесами, обутыми в 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT. Внутри ZR2 имеет кожаную обивку Jet Black и Graystone, темную отделку и материалы, которые легко чистятся после дня, проведенного в грязи.

Перед водителем находится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а в список опций входит 15-дюймовый head-up дисплей с инклинометром. Информационно-развлекательная система отображается на 13,4-дюймовом сенсорном экране.

В заключение можно сказать, что Chevrolet Silverado HD ZR2 — это мощный и универсальный внедорожник, созданный для удовлетворения потребностей покупателей, которые любят буксировку, кемпинг, охоту и рыбалку. ZR2 обладает достаточной мощностью и возможностями для преодоления даже самых сложных участков.

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