БелАЗ раскрывает особенности самосвала с российским дизелем от локомотива

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Белорусский производитель тяжелой техники БелАЗ раскрыл характеристики своего самосвала, оснащенного российским дизельным двигателем от тепловоза. 220-тонный автомобиль, избавленный от иностранных запчастей, проходит испытания в Беларуси как "импортозамещенный" вариант модели 75304, оснащенный новейшим двигателем с Коломенского завода.

Восьмицилиндровый четырехтактный дизель 16-36ДГ был создан на базе локомотивного агрегата. Его общая мощность составляет около 2 400 лошадиных сил, и ожидается, что отечественный дизель будет более долговечным и дешевым в обслуживании, чем зарубежные аналоги.

Особенности самосвала БелАЗ с российским дизельным двигателем

Как сообщает пресс-служба БелАЗа, в модернизированном карьерном самосвале практически нет иностранных комплектующих. Автомобиль оснащен пневмогидравлической подвеской, которая обеспечивает сочетание высокой плавности хода, устойчивости к боковым кренам, долговечности и комфорта.

Легкая платформа и испытания в реальных условиях

Самосвал с отечественным дизельным двигателем имеет оригинальную облегченную платформу. Пока специалисты БелАЗа тестируют все системы в щадящем режиме, в мае начнутся испытания самосвала в реальных условиях эксплуатации: новинку отправят в Кузбасский угледобывающий регион. Однако продолжительность испытаний и дата начала серийного производства на заводе пока не разглашаются.

Другие агрегаты российского производства

Коломенский дизельный двигатель 16-36ДГ — не единственный агрегат российского производства, который адаптируется для автомобилей БелАЗ. На полигоне предприятия проходят испытания 90-тонный самосвал БелАЗ-75588 с газотурбинным двигателем КАДВИ и 130-тонный гибридный самосвал БелАЗ-7513М с дизельным двигателем ЯМЗ и системой рекуперации энергии.

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