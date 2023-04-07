Владелец "Патриота" выиграл 2,6 миллиона у УАЗа за бракованный автомобиль

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Житель Санкт-Петербурга выиграл судебный процесс против УАЗа и получил 2,6 миллиона рублей за неисправный внедорожник "Патриот". Владелец почти год не мог пользоваться автомобилем из-за длинного списка неисправностей.

Приобретенный в 2020 году за 850 000 рублей у официального дилера УАЗ, автомобиль имел трехлетнюю заводскую гарантию. Однако почти сразу после покупки владелец столкнулся с целым рядом неисправностей. Всего было выявлено 17 различных неисправностей, включая проблемы с усилителем руля, аккумулятором, дверными замками, а также проблемы с запуском и разгоном.

Владелец подал официальную претензию на Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), требуя устранения всех дефектов и компенсации морального вреда. УАЗ согласился принять автомобиль на ремонт, но в течение целого года не мог завершить диагностику и ремонт.

Тогда владелец решил обратиться в суд с иском против компании. Суд вынес решение в пользу истца и обязал УАЗ выплатить полную стоимость автомобиля в размере 850 000 рублей, а также штраф в размере 825 000 рублей, компенсацию морального вреда, судебные издержки, разницу в стоимости автомобиля и неустойку. В общей сложности отечественный производитель выплатит 2,6 миллиона рублей.

Это уже не первый случай, когда автовладелец выигрывает судебный процесс против производителя или дилера. Недавно другой житель Санкт-Петербурга получил 34 миллиона рублей за Genesis G90 из-за того, что дилеры не устранили ранее существовавшие дефекты до окончания гарантийного срока.

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