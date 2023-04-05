Россиянин получил 34 миллиона рублей по иску против Genesis за дефектный автомобиль

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Мужчина из Санкт-Петербурга, Россия, выиграл судебный процесс против компании Genesis, производителя автомобилей класса люкс, и получил 34 миллиона рублей за неисправный седан Genesis G90. Мужчина приобрел автомобиль за три миллиона рублей в 2018 году и обратился в дилерский центр в 2021 году после появления нескольких дефектов.

Представители не смогли устранить неполадки, и владелец обратился в суд, требуя компенсации за понесенный ущерб, поскольку автомобиль все еще находился на четырехлетнем гарантийном сроке без ограничения пробега.

Дефекты автомобиля, включая отказ кнопок регулировки заднего левого сиденья, ошибку подушки безопасности на приборной панели и проблемы с открыванием багажника с кнопки или ключом, проявились через три года после покупки. После 35-дневного ремонта дефекты проявились вновь, и владелец обратился в суд.

Судья, рассмотрев дело, обязал Genesis выплатить стоимость автомобиля в размере 2 980 000 рублей, возместить ущерб в размере 10 998 000 рублей (разница в стоимости автомобилей), а также неустойку за задержку возврата стоимости товара, которая составила 8 500 000 рублей, плюс неустойка за каждый день задержки возврата стоимости товара.

Кроме того, суд обязал Genesis выплатить штраф в размере 11 264 000 рублей, расходы на оценку рыночной стоимости, несколько платежей за экспертизу, судебные издержки, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. В общей сложности владелец Genesis G90 получил в качестве компенсации более 34 миллионов рублей.

Этот иск следует за другим, поданным в сентябре прошлого года, когда другой житель Санкт-Петербурга получил от дилерского центра 11 миллионов рублей за неисправный внедорожник через пять месяцев после его покупки.

Что мы можем узнать из этого иска?

Этот иск является наглядным примером того, что у покупателей есть право на судебную защиту в случае приобретения бракованной продукции. Российский закон о защите прав потребителей предоставляет покупателям значительную защиту от некачественных товаров и услуг, и в таких случаях они могут предъявить компании иск о компенсации.

В данном случае суд вынес решение в пользу потребителя, и автопроизводителю пришлось выплатить значительные убытки и штрафы, что подчеркивает необходимость для компаний обеспечивать качество своей продукции.

Важно также отметить, что этот иск может негативно повлиять на имидж бренда Genesis и продажи на российском рынке. Негативные отзывы и судебные иски могут нанести ущерб репутации и авторитету бренда, что приведет к снижению продаж и прибыли.

Поэтому компании должны обеспечивать качество своей продукции, чтобы сохранить удовлетворенность клиентов и избежать подобных судебных споров.

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