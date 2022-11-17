Компания АВТОВАЗ рассматривает создание автомобилей "Лада" с новой системой полного привода.
Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов.
"Важно для технологического суверенитета, о котором сейчас так много говорят", — отметил он.
Ощущается востребованность полного привода в нескольких моделях. Полный привод необходим российскому автопрому и машинам "Лада" в частности.
По словам Соколова, делать его надо, но быстро не получится. Разработка "укладывается во временной лаг" 3-4 года и требует немалых инвестиций: в пределах 30 миллиардов рублей.
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