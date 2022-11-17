АВТОВАЗ рассматривает создание Lada с новой системой полного привода

Компания АВТОВАЗ рассматривает создание автомобилей "Лада" с новой системой полного привода.

Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов.

"Важно для технологического суверенитета, о котором сейчас так много говорят", — отметил он.

Ощущается востребованность полного привода в нескольких моделях. Полный привод необходим российскому автопрому и машинам "Лада" в частности.

По словам Соколова, делать его надо, но быстро не получится. Разработка "укладывается во временной лаг" 3-4 года и требует немалых инвестиций: в пределах 30 миллиардов рублей.