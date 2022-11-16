КАМАЗ вступит в производство Lada Largus

Компания, входящяя в структуру автогиганта КАМАЗ, начнёт производство компонентов для Lada Largus, а также, для Renault Logan и Sandero.

Задние амортизаторы и газонаполненные передние стойки для Lada Largus будет производить ООО "СААЗ-Комплект", входящее в структуру КАМАЗа, пишет "За рулём".

Запчасти полностью идентичны тем, что применялись на выпускавшихся в РФ (в Тольятти) Logan и Sandero.

Изделия пойдут и на конвейер, и на сервисные станции, и в магазины. Кстати, обслуживанием авто Renault в РФ теперь занимается АВТОВАЗ.